行政院發言人羅秉成昨（12日）召開記者會證實，台積電、永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，疫苗採購三大比一比：比效率、比價格和比數量，國家力量 PK民間企業，政府可說完敗，或許衛福部長陳部長早能預見的結果，所以一開始不願開放民間採購，怕輸、怕比較、怕露餡。

對於永齡基金會和台積電BNT採購成功，游淑慧今（13日）在臉書發文表示，人民歡欣鼓舞，但政客搶蹭搶功；另外，BNT採購成功也帶出四大問題，檢調和監院是否會調查：一，為什麼民間採購疫苗的價格能講，衛福部採購價格至今仍密而不宣？二，為什麼民間採購疫苗可以三個月內到貨，而衛福部採購疫苗至今已逾半年，仍零星到貨？三，陳時中稱全世界都在搶疫苗，為什麼政府搶不到，民間搶得到？外交體系昏迷了嗎？四，為什麼少了冷鏈、國際運費、三期實驗等高額成本，接受政府補助的高端、聯亞疫苗價格還開到和BNT等價？

游淑慧指出，除了國產疫苗的採購價格和過程，充滿了不合理外，今年3月第一批到貨的11.7萬劑AZ，衛福部仍不肯公布價格，外傳採購價比國際均價（100～120台幣）高了數倍，大家不得而知，但希望未來能還全民真相，台灣買疫苗的救命錢花到那？怎麼花？

截至目前為止，游淑慧推算，台灣COVID-19疫苗統計，已到貨數量為702.11萬劑，其中486.85萬劑是美日捐的，「未來」總到貨數量預計為4469.85萬劑（不含慈濟），也有三分之一靠國內外捐贈。游淑慧痛批，台灣沒錢嗎？為何有政府靠捐贈，她希望BNT到貨，讓辛苦的勞工、上班族能趕快施打！