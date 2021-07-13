賭場也有防疫新花招!新北市新莊警分局11日凌晨在一間封閉的娃娃機店內，查獲「推筒子」職業賭場，有別於傳統賭場，這處賭場響應政府「防疫措施」，賭客採線上會員制，身分確認後加入Line群組，就能透過視訊，跟賭場派出的「正妹荷官」把玩推筒子遊戲，輸贏都採用匯款轉帳方式，人與人不會產生連結，也不會群聚，防疫相當徹底，也讓查緝員警開了眼界。

2名「好胸」正妹荷官線上陪賭，新莊警搗破室直播賭場。(蔡炆璇翻攝)

2名「好胸」正妹荷官線上陪賭，新莊警搗破室直播賭場。(蔡炆璇翻攝)

「來來來，小姐我們派出所的，你在幹嘛?」，員警走進店內，順著娃娃機台進到狹小的地下室內，還得走下樓梯，地下室架起攝影機，還有專業用的棚架，搭配震耳欲聾的音響，電腦螢幕則是秀出麻將牌組，二名長相亮眼的正妹，在螢幕前不停操作電腦，跟客人玩起「推筒子」，查緝員警都上門了還不自覺，直到員警表明身分，才知道事情大條了。

2名「好胸」正妹荷官線上陪賭，新莊警搗破室直播賭場。(蔡炆璇翻攝)

原來這處宛如迷宮的地下室，樓上竟是娃娃機店面，受到疫情影響，娃娃機店家無法經營，竟將地下室租給賭場業者，暗中經營網路賭博。業者看上疫情三級警戒，賭客也怕染疫，不敢出門，於是找來兩名長相亮眼、身材火辣的正妹荷官，每天以1200元代價，要他們跟客人對賭，從中分紅。新莊警分局中港所接獲線報，這處娃娃機店的地下室「別有洞天」，11日凌晨由所長張謝佛率派出所同仁前往查緝，進到店內就發現一樓客廳擺放大電視，上頭分割鏡頭，監控周遭的一舉一動，原來賭場也怕被警方查緝，佈下天羅地網。

經營這處直播賭場的25歲莊姓男子稱，6月中旬向店家租屋，面試找來21歲賴女及24歲張女當荷官，負責跟客人把玩推筒子，參與的賭客加入手機APP的遊戲軟體，下注後押金都會自動抽頭5%，輸贏則是每個月匯款結算，自己則是會在大廳看電視順便監控。

至於這兩名辣妹荷官則稱，疫情期間沒工作，所以才來幫忙當荷官，工作輕鬆又能賺錢，不知道這樣違法，查緝員警將3人通通帶回警局偵辦，並根據當時線上對賭的資料，又查獲另一名28歲的吳姓賭客，4人都坦承賭博，通通被警方依賭博罪移送偵辦，另外其餘曾參與線上對賭的賭客，警方也會逐一查明後通知到案說明，一個都跑不了。疫情警戒，各行各業都有「生存法則」，但前提必須在合法範圍下，像這樣表面遵守防疫規則，卻暗中經營違法賭場的，最後還是難逃法網!