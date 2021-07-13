因新冠肺炎疫情影響，青少年學生無法從事戶外活動，在家上網時間變多了，相對也容易遭有心人士利用，接觸網路詐騙、賭博、販毒等網路犯罪，影響青少年身心健康發展。大溪分局為兼顧防疫與青少年預防犯罪，於大溪分局臉書專頁「大溪警好讚」舉辦「【溪Mon青春有你】抽獎活動」。

【溪Mon青春有你】抽獎活動，將於7月12日起至8月9日期間，以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」及「避免兒少遭色情行業利用」4大主軸，於每周一舉辦有獎徵答抽獎活動，只要3步驟，就能參加有獎徵答活動並有機會獲得快充行動電源組、折疊支架無限充電器等各項好禮：

1：到「大溪警好讚」臉書粉絲專頁首頁按讚並追蹤。

2：「按讚」 、「公開分享」【溪Mon青春有你】抽獎活動貼文。

3：留言『溪Mon青春有你，反毒防詐作伙來』及「標記」（Tag）2位朋友。

大溪警分局表示，希望藉此活動，讓因疫情長期在家的青少年透過活動參與，抒發無法從事戶外活動的焦躁，並提醒民眾平時應多加關懷身邊的青少年，適時阻止青少年碰觸毒品、色情、詐欺、賭博等誘惑。