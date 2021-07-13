中央流行疫情指揮中心日前宣布室內外運動場館13日起至7月26日可適度放寬，為兼顧防疫安全及民眾運動需求，台中市政府運動局適度放寬私人室內、外運動場館(健身房、運動中心、運動訓練班、羽球館、籃球館)及高爾夫球場，另公有運動場所(含國民運動中心、港區運動公園)除操場、步道外，原則仍配合三級警戒關閉至7月26日，以落實防疫政策。

運動局表示，台中市依據教育部體育署公告「競技及休閒運動場館業防疫管理措施」適度開放，包括商業登記凡屬「競技及休閒運動場館業」的私人室內、外運動場館及高爾夫球場，但各場館的附屬設施如淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等不開放，另台中市不開放用餐內用規定，也請業者一併配合辦理。

運動局指出，此次適度開放範圍的場館業者，應遵循體育署所訂定的管制原則及防疫措施，包含場域內容留人數以最適承載量25％為限、落實實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離、使用個人自備運動器具(禁止混用)、避免肢體接觸、禁止團體競賽(競技)、器材、設備應間隔開放使用，每次使用清消、開放廁所及更衣室，並加強環境清消、禁止開放游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱、交誼廳等、教練授課前須進行抗原快篩，每7天快篩一次。

非屬此次體育署公告適度開放對象者，包含游泳池、保齡球館、撞球館等類似場所，仍應依三級警戒延長關閉至7月26日。

運動局提醒，業者應依體育署「競技及休閒運動場館業防疫管理措施自我查檢表」自行檢查審核及填寫，如有違反「競技及休閒運動場館業防疫管理措施」情事，將依傳染病防治法及停止營業相關規定進行裁罰。