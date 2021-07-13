全球高端磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)自結4~5月合併虧損6100萬元，每股淨損0.66元，主要受到上半年來自中國市場的低價急單較多，使得虧損並未隨著營收成長而降低。預期下半年歐美地區的營收貢獻將回升，對營運為正面。

立凱-KY累計前5月稅後虧損1.8億元，每股稅後虧損1.41元。展望下半年，預期隨著歐美客戶重啟拉貨，產品結構可望改善，有助降低虧損。

立凱上半年因接獲中國電池業者急單，營收比去年同期明顯成長，第二季營收約6291.8萬元，創7季新高，季增40%，年增1278%，累計上半年營收1.08億元，年增190%。

立凱表示，隨著電動車發展，鋰電池成為各國戰略產業，公司已與日、韓、歐、美重量級客戶合作開發新品，開發案也陸續進入測試階段，目前已接獲20餘家的測試訂單，預期下半年歐美地區的營收貢獻將回升。

立凱-KY日前召開董事會提案股東會，通過子公司Advanced Lithium Electrochemistry (US)Corp.（美國立凱電能科技股份有限公司，簡稱美國立凱）擬於美國那斯達克股票交易所（NASDAQ）以SPAC方式上市案。主要看好鋰電池具戰略地位之產業趨勢，並放眼國際市場。但公司目前尚未收到SPAC公司收購之邀約，故未來收購及掛牌時點仍有不確定性及不可預測性。