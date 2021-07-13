行政院長蘇貞昌今天上午至基隆暖暖區視察水管汰換情形。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市開發早、地形多屬丘陵，加上自來水管線老舊，多數區域均需加壓供水，因此漏水嚴重，為擺脫漏水王稱號，台水公司近8年投入約15億元汰換管線，降低漏水損失、提升供水服務品質，行政院長蘇貞昌表示，2024年後，每年可節省2.2座新山水庫的蓄水量。

蘇貞昌今天上午至暖暖區視察水管汰換情形，他表示，基隆地形落差大，再加上重車、拖板車的碾壓，過去漏水率高，但現在中央、地方互相配合，把過去最舊的自來水管線變成最新的，不計成本使用最好的材料，預計2024年後，每年可節省2.2座新山水庫的蓄水量，未來將把基隆的經驗推廣到全國。

基隆市長林右昌說，他剛上任時，基隆市的漏水率是全國最高，不僅浪費水資源，也嚴重影響都市景觀跟道路品質，於是市府制定整體計畫，把地下包括自來水在內的5大管線一併處理，大幅改善道路品質，他指出，2012年的漏水率高達32％，但2020年已經下降到24％。

林右昌進一步提及，行政院推動高地供水改善專案，逐步改善基隆數個全國漏水率最高的社區，包括已完工的幸福華城，今年核定施作的民生社區、綠葉山莊，以及列為候補的富都新城等重點區域。

水公司第一區管理處長李慶興表示，將在基隆投入約8億元，加速辦理16件汰換管線工程，汰換約65公里管線，並針對漏水嚴重地區辦理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，減少破管機率，完工後預計每年約可減少1059萬立方公尺的漏水量。

李慶興說，改善工程已陸續發包開始進行管線汰舊換新，將會把基隆分成106區，規畫採用高效益模式，將老舊塑膠管改為金屬管材及不銹鋼波浪管，未來有供水需求區域也會加大管線口徑，並積極進行漏水調查作業。