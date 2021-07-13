證交所表示，本國及第一上市公司分別為874家及78家，共計952家，皆如期完成6月營收申報，6月營收年增14.76％，累計上半年營收更年增2成以上，達21.62％。

證交所指出，依據上市公司公告6月營收顯示，6月營收為3.12兆元，年增14.76％，營收成長公司共683家，衰退公司共269家，較108年同月成長21.7％。

另外，累計上半年全體上市公司營收總計17.85兆元，年成長21.62％，營收成長公司共767家，衰退公司共185家，較108年同期則17.6％。

證交所分析，全體上市公司6月營收成長的主要產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退主要產業為觀光事業、貿易百貨業及水泥工業。累計上半年營收成長前三名產業為航運業、塑膠工業及玻璃陶瓷業，衰退趨勢產業為觀光事業。

證交所表示，航運業因各國疫情緩解且進入海運旺季，致貨量成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致6月較109年同月成長。

6月營收衰退較大之產業，觀光事業及貿易百貨業皆受國內疫情升溫及三級警戒相關措施影響，致營收大幅萎縮，水泥工業受氣候因素影響。

上市公司上半年營收成長較大之產業，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低；累計上半年營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少。