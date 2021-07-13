華語流行音樂天王王力宏先前以一臉粗獷大鬍子模樣出現在社交媒體，引起大眾好奇，他昨天直播刮召鬍子，更吸引了將近1232萬人觀賞見證，不但瞬間衝上微博熱搜排行榜，報名王力宏《月學》課程的人數也在短時間內創新高，一小時內湧進3450人報名王力宏本人授課的唱歌課程與方文山教學的歌詞創作課程，成功增加約2500多萬台幣的學費收入。

或許是難得看到天王在家素顏刮鬍的過程，王力宏的直播在短短1小時內以標題「王力宏經歷了什麼」和「王力宏刮鬍子了」，衝上微博熱搜榜的第一名和第三名，並且增加了50萬名抖音粉絲，拿下抖音直播全站第一、直播榜第一、明星榜第一的三冠王。

王力宏刮去蓄了好幾個月的落腮鬍，恢復清新瀟灑模樣。（宏聲提供）

他以刮鬍子作為首次「直播帶貨」的宣傳，與粉絲分享他所開發的《月學》APP線上課程，並且在線上即時觀看購買課程的人數，祭出「只要有3000人報名課程就刮掉鬍子」的承諾。或許是因為第一期課程的口碑太好、太受歡迎，再加上除了王力宏親自授課的唱歌課程外，第二期還增加了華語流行音樂界著名作詞家方文山的歌詞創作課程，兩門課目前開放報名僅兩個禮拜，就已經有來自世界各地的1萬多名學員報名課程。

粉絲們在觀看直播的同時，也留言期待《月學》課程在7月26日的開學。王力宏幽默地一邊刮鬍子一邊唱歌，也不忘提醒觀眾，距離報名截止只剩下兩週時間，希望大家踴躍報名，他迫不及待在30天的課程中與學員互動，分享自己熱愛的唱歌教學。