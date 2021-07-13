隨手拿起醬油就往身上吸，還能到處走動，轉圈。(吳建輝攝)

磁磚拿起直接往胸前一貼，就能牢牢地吸在身上。(吳建輝攝)

從另一個角度觀看，磁磚就像直接吸附在黃藻柏身上，相當牢靠。(吳建輝攝)

最近幾周網路瘋傳在打完疫苗後，鐵製的湯匙、筷子等金屬物品都能吸附在疫苗接種部位，引發網友熱議爭相模仿，紛紛貼出自己變身「萬磁王」照片，但看在彰化縣員林市81歲的黃藻柏眼裡，都是小兒科，他不管什麼材質、形狀都能往身上吸，就連8公斤的磁磚也是照樣吸。

曾做過土木工程、現為農民的黃藻柏，身體不僅可以吸附鐵製品，玻璃，塑膠，鋁製品樣樣能吸，現場就示範將三瓶滿裝醬油的醬油瓶吸附在胸前，打火機也是一丟就黏住，更狂的是重達8公斤的牆壁磁磚，也是說吸就吸，一靠近就牢牢黏住，原地轉圈走路也不會掉落。

黃藻柏表示，自己沒有練過功夫，與一般人一樣日出而作，日入而息，年輕時在田裡工作都打赤膊，有一次拿出打火機準備點香菸時，手滑讓打火擠掉下去，低頭尋找卻遍尋不著，沒想到發現吸在身上，後來開始嘗試吸取各式各樣的東西，吸引許多民眾前來朝聖。

黃藻柏說，自己還沒有施打疫苗，看了新聞說打疫苗可以吸湯匙讓他嗤之以鼻，吸湯匙都是小兒科沒有看在眼哩，這30年來吸力沒有減退，醬油瓶圓滑的瓶身接觸面小，也是放上去就吸住，幾年前也有專家學者專程包車帶學生到家裡研究，但到現在還是沒有辦法解釋為何。

而對於施打疫苗後產生磁力吸鐵，美國疾病管制預防中心也稱這些說法不屬實，指疫苗並不會產生電磁場；至於黃藻柏的情形，有物理學者表示並非不可能，但認為是老伯的皮膚摩擦力較大，光滑物品與皮膚接觸形成局部真空，大到能夠支撐物體重量，形成皮膚吸住物體的情形發生。