午後對流雲系發展旺盛，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣被大雷雨轟炸。(翻攝自氣象局)

(15：21更新)氣象局針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣共7縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。同時大雨特報新增台南，目前新竹縣、苗中投雲、嘉義縣、南高屏9縣市大雨特報。

午後雷雨彈開炸，9縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布新竹縣、苗中投雲、嘉義縣、高屏大雨特報，今天南投地區及新竹以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天各地多雲到晴，上午苗栗至嘉義沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，若對流發展得較晚，降雨也可能持續至晚間，午後外出的朋友請攜帶雨具以備不時之需，臺東及恆春半島受東南風影響，不定時會有零星降雨。

溫度方面，氣象局表示，各地高溫炎熱，普遍可以來到32至35度，尤其是南、高、屏、臺東及宜蘭地區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分，注意防曬。