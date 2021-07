隨著「微解封」的實施開展,旅遊、娛樂業及戶外禁令初步獲得鬆綁,似乎讓悶了好一陣子的台灣民眾對未來透出一絲希望。自5月中實施的三級警戒,期間雖不算長,但不論是分流上班、WFH、停班不停學、餐廳及市場實名制管制,到滿街跑的外送外賣、鬧區空蕩蕩的景象…對台灣人來說都是新體驗,也讓許多人強烈意識到:世界變得跟以前不太一樣了!

的確,儘管反應慢半拍的台灣,疫情發展景況跟國外大不同,但無論如何,眼前全世界人們的生活就像近期TIMES時代雜誌封面標題說的那樣:「We’ll never be the same!」

然而,全球性疫情下影響的層面可不僅限於日常生活,更對航運交通、零售販賣…等全球產業帶來莫大衝擊!由於民生與產業息息相關,當民生消費需求改變,產業生態自然也起了變化。前陣子,金庫資本宣布攜手台灣大車隊,砸1.8億元資旗下全球快遞,目標打造台灣數位移動生活的明日之星,相信很多人都搞不清楚是什麼樣的背景因素牽起這樣的合作契機?!

對此,金庫資本總經理丁學文接受專訪時表示:「與資本對話將是台灣邁向未來的一個關鍵。」他舉出金庫資本2年前投資Grab為例,「我不見得要賣你產品,但我要投資你,金庫要進董事會,變得有影響力」。當初面對Grab準備要IPO時,金庫便與國際大咖們一同投資,隨著全球疫情蔓延讓後勢更多熱錢挹注,Grab完成IPO的時程也超乎預期,運氣好也有、眼光好也是。重點是金庫資本將有資金有市場的Grab,與會做車、也有電能網KYMCO牽上線,用那很會說故事、很國際化的好本領促成一樁漂亮的合作。

場景轉回台灣,循著Grab模式,金庫資本要更要藉由台灣大車隊幫「全球快遞」說故事、建立完整的電動出行車隊。丁學文說:作為國內第一品牌、市佔率高達24%的台灣大車隊除了網絡綿密、遍及全台。更因著數位科技成熟讓長年專業營運的台灣大車隊累積了龐大數據,面對疫情催生下的新生活型態將大可施展拳腳。只是台灣大車隊雖然做了很多事,但很多人卻不知道!這凸顯台灣企業不太會說故事的根本問題。

Ionex要先透過數位化、AI等讓B2C車隊規模先壯大,然後在進入B2B領域。B2B做得好,後面的B2C也會水到渠成!(圖/光陽提供)

台灣很會做東西、賣產品,卻不懂得說故事。簡單說,資本金庫要做的就是帶領台灣企業說出更動人的故事、走向國際化!丁學文將與全球快遞的合作案稱做是「驚喜的發現」,因為全球快遞本身具備良好的體質與B2B基礎,金庫資本正要利用、整合雙方強大的資源為台灣數位出行帶來更大的可能性!

他舉例:Ionex與Gogoro的差異在於Gogoro做的是B2B ; Ionex目前做的則是B2C,兩者商業模式不同,B2B是單純直接面對的消費者,B2C車隊管理卻會衍生出AI跟5G,這些再結合出行服務正是全世界聚焦智慧城市的一環。Ionex要先透過數位化、AI等讓B2C車隊規模先壯大,然後在進入B2B領域。試想:「你到東南亞,Grab車上都印著Kymco ; 未來,台灣滿街跑的全球快遞後都騎著Ionex,你說這不是最好的廣告嗎?!當全球最大出行車隊騎著的是Ionex的電動車,你說大家會不會想要?B2B做得好,後面的B2C也會水到渠成!」丁學文說。

因著一場疫情看出了幾個趨勢,一,催生了全球數位化與電動車進程。二,太多熱錢追太少的電動車項目。三,你會電動車不會做電池、就算會做車/電池,也不會做energy station ; 就算你三者都會,但你可能不會AI、5G。簡單來說,金庫資本做的事就像小孩玩拼圖,從早先推動Ionex電能網,投資Grab、攜手中華電信到今日投資全球快遞,金庫資本就是要強強聯手、為企業說出最動人的故事。隨著COIVD-19疫情趨緩,全球加緊疫後佈局,台灣也不能落後。訪談終了,丁學文神秘悄聲地說:「8、9月還會有更大動作…」但他語帶保留,且讓大家拭目以待。