全球各地正處於面對疫情的不同階段，考驗各產業應對變化的韌性，也凸顯網路連結的重要角色。愛立信預測，2021年底5G行動用戶數將超過5.8億，預計每日平均新增100萬名用戶。在2021年最新一期《愛立信行動趨勢報告》中，不僅包含前述趨勢預測，也包含對網路流量成長和各地區5G用戶數預估，報告結果顯示5G的普及速度遠高於4G。

《愛立信行動趨勢報告》中的最新預測印證了5G將成為普及速度最快的行動通訊技術。截至目前全球已有160多家電信商推出5G服務（台灣的五家電信公司也都已推出5G服務）。愛立信預估，2026年底前，5G用戶預計將達35億，全球將有六成人口使用5G。然而，各地區的5G普及速度大不相同。歐洲市場由於起步較晚，其5G部署速度仍將遠遠落後於中國、美國、韓國、日本和海灣阿拉伯國家合作理事會（簡稱海合會，Gulf Cooperation Council）成員國市場。

愛立信預測2021年底全球5G用戶數超過5億，而到2026年底前，5G用戶預計將達35億，全球將有六成人口使用5G。（愛立信提供／黃慧雯台北傳真）

5G用戶預計將比4G提前兩年突破10億用戶這一重大里程碑，主要原因包括與4G相比，中國大陸更早投入部署5G，並且有數家供應商更即時地推動5G終端裝置上市，且其價格持續下降，目前已有超過300多款5G智慧手機發佈或投入商用。

隨著網路連結成為疫情後經濟復甦的關鍵要素，且影響日益重大，預計在未來幾年，5G商用網路的動能可望持續發展。

愛立信預估2026年，東北亞地區將擁有全球最多5G用戶數，估計高達14億；而北美和海合會成員國預計成為5G用戶滲透率最高的地區，分別占據該地區行動用戶總數的84%和73%。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示：「隨著中國、美國和韓國等先行市場皆加速推出5G並擴展覆蓋範圍，顯示我們已邁向5G的下一階段。現在正是透過進階應用案例實現5G承諾的時候，企業和社會各界也正在準備迎接後疫情時代的新常態，而5G推動的數位化將在其中發揮關鍵作用。」

台灣愛立信總經理藍尚立表示：「全球5G發展正在加速，而台灣在這波行動科技的浪潮中處於領先位置。自去年推出5G商用網路以來，官方數據指出台灣整體5G用戶已經超過270萬，滲透率超過11%。台灣的5G普及率相較於其他更早推出5G的國家進展更快，顯示台灣的5G發展速度居於全球前段班。這或可歸功於電信營運商與政府部門對於高品質5G網路的超前部署，而透過各種第三方的行動網路表現調查，我們也發現台灣的5G網路品質，從速度到使用者體驗，在區域評比中皆居於領導地位。愛立信很榮幸與我們的合作夥伴一起成為優質5G網路的推手，我們將與客戶攜手持續推動台灣5G的發展進程，以提供消費者與企業用戶更好的5G體驗，共同促進產業創新與升級。」

愛立信也發現，全球行動數據總流量（不包括無線固網接入服務，即FWA產生的流量）持續成長，在2020年底已超過每月49EB（1個EB等於10億個GB），預計到2026年成長近5倍，達到每月237EB。智慧型手機是推動此一趨勢的主力，95%的行動數據流量來自通過智慧型手機傳輸，其資料使用量已創新高。目前，全球智慧型手機的月平均流量已達10GB以上，預計到2026年底將達到35GB。

新冠疫情正在加速數位轉型，也提升了人們對可靠、高速的行動寬頻網路的需求。根據愛立信最新報告，在已推出5G的電信營運商（CSP）中，有近90%也推出了無線固網接入（FWA）服務（4G和/或5G），即使在光纖普及率較高的市場也不例外，以因應日益增加的FWA流量。愛立信預測，到2026年FWA流量將增長7倍，達到64EB。

預計在2021年，大規模物聯網技術（Massive IoT，包括NB-IoT和Cat-M）連接數有望成長近80%，達到近3.3億。到2026年，這些技術預計將占所有行動物聯網的46%。

在這次的報告中，納入了海合會成員國市場的統計數據。在該市場中，政府資助的數位計畫正在加速技術創新和推動5G普及。2019年，海合會成員國市場是全球最早推出5G商用網路服務的市場之一。預計到2026年，該市場的5G用戶數將達6200萬，5G滲透率達到全球第二。

最新一期《愛立信行動趨勢報告》，也收錄了四篇專題文章：「T-Mobile採取多頻段5G頻譜策略」、「企業在無線廣域網路的基礎上建構5G」、「人工智慧：在複雜的5G網路環境中強化用戶體驗」、「室內5G覆蓋規劃：從經驗法則到運用統計數據和人工智慧」，透過案例與數據，深入剖析5G部署的技術發展趨勢。