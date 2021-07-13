38歲日本性感女神深田恭子5月底忽然宣布因罹患「適應障礙症」全面暫緩演藝活動，以便專心在家休養。事隔2個月，近日有媒體在路上拍到深田恭子的倩影，比起之前瘦到變紙片人的身形，現在看起來豐腴許多，身體狀況逐漸轉好中。

深田恭子2個月前透過所屬經紀公司表示，因為身體不舒服，就醫檢查後發現有壓力過大導致的「適應障礙」症候群，為了能專心治療，先暫停所有演藝活動，因此在開拍前10天臨時退出7月主演的電視劇。

根據日媒《FLASH》報導，深田恭子近日在東京市中心的街道上散步，正巧被記者逮個正著，這也是她患病以來第一次現身，照片中，深田恭子放下棕色的長直髮，戴著粉紅色口罩，身穿純白蕾絲襯衫搭配素黑吊帶及膝裙，腳踩厚底涼鞋，緩慢的跨出每一步，看起來比5月豐滿一些，健康狀況正在恢復中。睽違2個月，粉絲終於看到深田恭子的近況，雖然還沒有正式復工，但已經可以離開家門外出散步，還是稍微鬆一口氣。

據悉，許多企業主都看準深田恭子的超高人氣，只要等她回歸演藝圈，就會馬上接拍新廣告和作品，患病期間甚至有保健相關公司等不及，認為深田恭子在現代社會飽受壓力還很堅強的形象，十分適合拍相關廣告，但目前因身體狀況暫時得延緩計畫。