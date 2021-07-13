近期天氣炎熱，豬隻育成率導致供應受到影響，毛豬價格也高於平均水平，為有效調節豬價，另也配合「批發市場防疫管理措施建議指引」要求，為讓場內工作人員接種與環境清消，本周四(15)果菜批發市場將休市一天。

根據中央畜產會最新統計，台灣地區毛豬拍賣市場交易行情，平均每公斤價格為83.92元，拍賣平均重量為122.05公斤，交易頭數2萬3330頭。

農委會畜牧處副處長江文全表示，現階段每公斤83.92元比去年同期78至80元的區間來得高，需求量增加是因為防疫政策下許多餐飲業暫停營業，家戶自煮率增加，豬肉需求也相對提高，但是供給面上，天氣炎熱豬隻長得慢，上市體重不足，供應量相對減少，價格也持續偏高，因此選擇禮拜四休市原因有二，第一是藉由休市來調節供應，休一天多出多少2萬多頭豬，平均一天多出400到500頭左右，會平均分散到其它交易日，好調節後續供應並穩定價格。

第二是配合中央流行疫情指揮中心與農委會共同訂定的「批發市場防疫管理措施建議指引」，除了加強人員防疫外，也因為7月15日之後進入果菜批發市場需要持有相關檢測的陰性證明，因此趁著禮拜四休市可以讓工作人員做好接種與環境清消，以避免疫情擴大。

江文全說，由於今(13)日是「微解封」首日，豬價受市場消費波動的影響上，農委會將密切觀察後續的供需。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，之前受到國際貨櫃短缺及原物料上漲影響，為了省飼料，很多養豬戶在各階段的飼料都會改配方，但是豬的育成率就不好，雖然當下會省到，但是後續虧損就會顯現出來，不可能要馬兒跑又要馬兒不吃草，這也是近期豬價上漲的因素之一。