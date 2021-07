推動自行車旅遊,交通部觀光局推出3D全景VR影片,讓國內外遊客騎乘前能先一窺台灣自行車道360度全景;尤其疫情期間,宅在家也能體驗環島樂趣。

交通部觀光局表示,為加強推廣自行車旅遊,目前除拍攝《環遊-自行車》影片介紹台灣多樣美景與地貌,另也推出故事性闡述親子情感的「愛相隨」及展現人生際遇與朋友相挺的「勇者之路」影片,影片還有英文版供外籍旅客體驗。

今年下半年預計還會露出另外3支自行車主題的360度VR影片,分別是以療癒慢活為主題、穿越一幕幕大地美景的「慢遊篇」;以環騎台灣一周為特色的「環島一號線」;以及預定與健身中心合作宣傳的「舊草嶺環狀線自行車道」。

民眾可於交通部觀光局在台灣觀光資訊網「多媒體影音」分類下「VR360影片」專區觀看;或直接至Youtube社群平台,搜尋「交通部觀光局」,即可以全螢幕觀賞。外籍旅客可至Youtube平台搜尋360 VR-Love Follows 或360 VR-The Road of the Brave。