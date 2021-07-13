為了解決基隆地區自來水漏水率問題，台灣自來水公司正進行汰換工程。

台水指出，基隆市為早期開發都市，多屬丘陵地形，自來水管線老舊，且受地形影響多數區域均需加壓供水，因此漏水率偏高，有待加速辦理管線汰換工程，以降低漏水損失並提升供水服務品質。

台水公司近8年來投入約15億元辦理基隆地區管線汰換工程，漏水率由101年32％降至109年底24.14％，相信還有「加速腳步、加大力道」的空間，台水公司近三年再加碼投資8億元擴大辦理，更引進國際技術，相信降漏成果值得期待。

台水公司亦把握疫情三級警戒期間，人潮、車流減少的難得機會，與基隆市政府、議員及地方人士共同努力、多方合作，加速辦理基隆廟口夜市仁三路、仁四路自來水管線汰換工程。汰換管材均採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），耐用年限長達40年以上，用戶外線亦採用不鏽鋼波狀管，以確保供水穩定。113年計畫完成後，希望基隆地區的漏水率能降至20％以下，可節省約2.2座新山水庫蓄水量。