資金重回電子股，在台積電（2330）尾盤登高一呼下，台股指數收紅，以17847點上漲33點作收，但貢獻台股點數前十高股，全數由電子股包辦，合計貢獻約161.7點；其中，光是台積電一檔就貢獻逾121點。

台股市場資金輪動快速，航運股跌翻天，貨櫃三雄同步跌停，拖累指數約66點，分別為長榮28點、陽明逾19點、萬海接近19點，合計就超過66點，除了貨櫃三雄重挫外，近來漲幅較大的中鋼、中鴻、燁輝、大成鋼等鋼鐵股以及ABF三雄的欣興、南電及景碩等，都出現大跌走勢。

顯示市場正從股價高基期、高本益比的個股，移向低基期、本益比尚在合理水準之內的個股移動，而整理數月的落後電子股，成為市場買盤追逐的焦點。

據統計，今天貢獻台股指數前十檔個股均為電子股，分別為台積電逾121、鴻海近7點、台達電及研華都各在5～6點以上，日月光投控及華邦電都超過4點，祥碩、聯電、台勝科及中華電等，也各貢獻約2.5～3.9％之間。