基因檢測廠金萬林（6645）13日召開股東常會，決議每股配發股票股利0.47元及股票上市（櫃）申請案。金萬林董事長陳惠娥表示，隨著檢測儀器設備及試劑出貨大幅成長，5、6月營收連續創歷史新高；上半年營收年增108.72％，亦為歷年同期新高。目前檢測儀器設備訂單滿手，加上試劑剛性需求成長，下半年營收將再超越上半年。

金萬林專注於分子檢測平台開發，新冠肺炎疫情爆發，快速研發設計出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，產品通過歐盟CE、美國 EUA、台灣 TFDA certified、菲律賓FDA等國際認證，外銷美國、歐洲、南美洲、東南亞各國；2020年營收3.03億元，成長11.95％，毛利率26.2％。

陳惠娥指出，近期國內疫情嚴峻，PCR檢驗剛性需求大幅增加，陸續導入試劑與儀器設備至逾30家醫療中心及檢驗所，並積極輔導企業篩檢。有鑑全球疫情未歇，PCR剛性檢測需求依舊強大，將持續拓展國內、外市場。今年產品出貨持續成長，獲利看俏。

此外，金萬林旗下精準醫療分子檢測實驗室（檢測項目：自行研發之次世代定序癌症基因檢測，NGS）已通過衛福部食藥署（TFDA）審查符合精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務（Laboratory Developed Tests and Services LDTS）指引，列冊登錄實驗室名單。可提供癌症病人的精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測及遺傳性癌症基因檢測，為民眾提供最佳精準醫療方案。