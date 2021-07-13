馬路三寶奇談時不時耳聞，現在疫情期間馬路上也是很多趕路的熊貓和吳柏毅，沒事的時候沒事，有事不小心擦撞一下，就很需要有行車紀錄器把案發現場記錄下來。

舊手機加上車架，不是也可當行車紀錄器？趁伊森入主 Gogoro S3 ABS 車款，就一併開箱搭載夜視感光元件和前後鏡頭的機車法官 MOTO J Q-7 ，並藉此探探 Gogoro S3 的內部構造。

機車法官外包裝註明了幾項特徵，正面可以看到 Q-7 的型號，並且針對 1080P 、前後鏡頭、 SONY IMX307 感光元件、無線 Wi-Fi 傳輸做強調。也有機車安裝前後位置示意圖。側面則列出幾項重要特色，除了 USB 供電、 TS 格式影片邊錄邊存之外，最重要是有合格標檢字號。雖然標價 NT$8200 ，不過線上售價目前是特價 NT$5500，並提供一年保固。盒裝內附前鏡頭（連著腳架）、USB 供電模組、後鏡頭總成、螺絲、束帶，說明書。

前鏡頭總成，連結著安裝腳架，兩顆螺絲可以調鬆喬角度。搭載 SONY IMX307 STARVIS CMOS 星芒等級感光元件。這個感光元件尺寸為 1/2.8 吋，使用 RGB 色彩最高 60fps 幀率。STARVIS CMOS 星芒等級感光元件主要是 SONY 針對監視器推出的產品線，常結合監視攝影機、行車紀錄器的應用上。

機車法官 MOTO J Q-7 行車紀錄器前鏡頭安裝後實拍。（科技狗提供）

機車法官 MOTO J Q-7 行車紀錄器後鏡頭安裝後實拍。（科技狗提供）

前鏡頭總成包含無線發送模組，用來和手機 App 做 Wi-Fi 傳輸，解開螺絲後可以拔開蓋子抽出 micro SD 記憶卡。原廠購買時會內附一張 32GB Sandsk Ultra Class 10 記憶卡，USB 供電模組，可以做內接電源，也可以和機車的 USB 孔做連結。後鏡頭總成，附帶 3M 泡棉膠，用來固定在右後方的車牌上。視訊線大約有2 公尺，主要是連接主鏡頭總成和後鏡頭。

機車法官標榜的特點和規格列表如下：

【硬體規格】

＊135 超廣角防霧鏡頭搭載 SONY IMX307 感光元件。

＊內附 32GB 記憶卡，最高支援 128GB。

＊USB 持續供電，適用於一般燃油機車或是電動機車。

＊全機防水，不怕水柱暴雨。

【軟體規格】

＊前後鏡頭採 1080P 解析度錄影。

＊採用 TS 格式封裝傳輸，穩定隨錄隨存。

＊Wi-Fi 傳輸，搭配 App 預覽下載影片。

＊循環錄影，不需替換記憶卡。

機車行車紀錄器就是不怕一萬只怕萬一，所以拍攝續航、影片解析度、影片預覽便利性都非常重要。機車法官 Q-7 的零件不多，不過牽涉前鏡頭和後鏡頭，如果需要穩定供電和藏線妥善，還是需要有專業的施工店家協助。（安裝與詳細評測可查看原文）

最後總結

馬路三寶沒有極限，行車紀錄器都已經是汽車的標配，更何況是危險性更高的摩托車！？機車法官 Moto J Q-7 內建全機 IP67 防水、星芒級感光元件、重複錄影、Wi-Fi 傳輸，最後售價不到 NT$6000 的高 CP 行車紀錄器。色彩和對比、判讀性都水準之上。

當然論缺點也不是沒有，首先 Wi-Fi 傳輸需要等候是稍微可惜的地方，訣竅也有教大家了，先把攝影暫停，手機和機車避免休眠停止供電，平均 4-8 分鐘可以傳完 2 分鐘的錄製片段。下載之前先預覽就比較不會浪費時間。

安裝方面也非常簡潔，自己安裝插 USB 插孔也可以，不過多花個 1-2 千元，讓店家好好埋線安裝固定，其實也很一勞永逸。現在就算路邊來個路人忽然朝我的 Gogoro 撞來，我也一點都不擔心了，因為我有機車法官 Moto J Q7。