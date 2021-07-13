中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，為順利推動我國COVID-19疫苗接種作業，自即(7/13)日起開放18歲(含)以上民眾，於「疫苗施打意願登記與預約系統」，進行第三輪意願登記，相關說明如下：

一、意願登記時間：即日起至7月15日17時，並同步進行第三輪結算。

二、簡訊通知時間：7月16日至7月18日將陸續以簡訊通知符合資格的民眾；收到簡訊者，才能進行預約。本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

三、為協助不便使用「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」的民眾登記意願，請地方政府設置因地制宜的服務專線或指定人員，協助不便使用系統的民眾進行意願登記。

指揮中心進一步表示，第二輪的意願登記已於昨(12)日17時截止，全國約有285萬人登記，其中約114萬人有意願接種AZ疫苗。系統平臺將自7月13日上午，陸續以簡訊通知符合資格的民眾，提醒收到簡訊民眾記得進行預約；施打期間為7月16日至7月22日，籲請民眾準時前往接種。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

指揮中心強調，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」是為建立讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行的機制，中央與地方腳步一致，加強疫苗接種推動，提升群體保護力，維護國人健康。