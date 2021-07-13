日本外務大臣茂木敏充今（13日）宣布追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心證實，這批疫苗即將在15日抵台，並對日本政府表達感謝。

日本繼前兩次提供台灣237劑AZ疫苗後，再宣布捐贈100萬劑給台灣。指揮中心指揮官陳時中表示，非常感謝日本政府前後三批捐贈疫苗，讓我們在這段時間趕快提高施打率，並再次表示「非常感謝。」