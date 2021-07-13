日本贈台第三批AZ疫苗 陳時中：非常感謝 14:162021/07/13 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本將再贈台97萬劑AZ疫苗，陳時中感謝日本前後3批疫苗，並透露於7月15日抵台。（圖／翻攝自謝長廷臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務大臣茂木敏充今（13日）宣布追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心證實，這批疫苗即將在15日抵台，並對日本政府表達感謝。 日本繼前兩次提供台灣237劑AZ疫苗後，再宣布捐贈100萬劑給台灣。指揮中心指揮官陳時中表示，非常感謝日本政府前後三批捐贈疫苗，讓我們在這段時間趕快提高施打率，並再次表示「非常感謝。」 3＋11黑箱沒紀錄、拖一年才入境普篩！網友熱議CDC指揮中心十大民怨 楊秉儒》去年就該有三千萬劑疫苗 #AZ #疫苗 #陳時中 #感謝 #15 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 焦糖哥哥預約AZ卻喊「更想打高端」 網酸爆：817正常發揮！ 13:412021/07/13 政治 「打AZ還是莫德納？」婆媽熱議 財經網美曝選擇 12:162021/07/13 生活 揭BNT最快到貨時間 急診醫：輪到你就快打疫苗 07:512021/07/13 生活 直播》開放18歲以上疫苗意願登記 陳時中最新說明 13:412021/07/13 生活 尚青論壇》民進黨醜陋的政治棋局（陳建維） 11:282021/07/13 尚青論壇 蔡詩萍》我來說文解字 告訴你微解封就是沒有解封啦！ 09:062021/07/13 政治 日再贈台97萬劑AZ 綠委：等疫情過後要趕快去日本旅遊 12:212021/07/13 政治 新聞透視》陳時中部長 看到受苦百姓的痛嗎？ 04:102021/07/13 焦點要聞 微解封開電影院不開安親班 弱勢媽媽崩潰：陳時中在想什麼 10:312021/07/13 生活 首批疫苗登記預約簡訊來了 最快16日開打 10:592021/07/13 生活 6成民眾選莫德納 8／5開打！50歲以下最快這天接種 13:232021/07/13 生活 生活熱門新聞 全台莫德納還有109萬劑 雙北拿最多 - 生活 莫德納、BNT、AZ打哪個好 專家曝最有效疫苗：快去打 - 生活 6成民眾選莫德納 8／5開打！50歲以下最快這天接種 - 生活 搶預約疫苗健保快易通App卻卡1小時 3招順利搞定 - 生活 直播》泰山汽車行2員工確診 侯友宜：今明2天暫停營業 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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