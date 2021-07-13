愛立信今（13）日發布最新消費者研究報告，預測疫情推動人們日常生活朝向數位化的影響，在疫情結束後仍將繼續成為全球各地生活的常態。

「未來城市的新常態」報告是愛立信消費者行為研究室截至目前最大規模的消費者研究。這份報告在全球疫情大流行期間進行調查，呈現全球31個市場共23億消費者的觀點，揭露了消費者對於疫情過後至2025年的數位生活想像。

愛立信預測疫情過後，消費者透過網路管理日常生活的狀況將繼續增加，平均每日使用到的數位服務將增加2.5個，涵蓋遠距工作、線上學習、智慧醫療和線上購物等。 疫情也影響消費者如何看待未來的生活，這份報告顯示，消費者未來將把他們的休閒時間優先運用在旅遊、實踐有意義的生活，以及和朋友與家人共度時光。與疫情之前相比，消費者預期將增加20%的旅行；至 2025年，期待進行更健康的生活方式或讓生活更有意義(mindful living)的消費者，分別佔七成和六成。

隨著世界各國展開疫苗接種，全球的疫情發展進入不同階段，人們的日常生活將邁向下一個常態(Next Normal)。隨著線上活動增加，愛立信預估消費者平均每週會多花10個小時在網路上。其中，網路高度使用者和中度使用者之間的差距將縮小，因為中度使用者的日常生活開始使用更多的網路服務。人們也將透過網路尋求新的、更有效率的生活方式。

愛立信消費者行為研究室資深研究員 Zeynep Ahmet 表示：「在新冠疫情流行期間，資通訊科技 (ICT) 已然成為消費者管理日常生活多個面向的關鍵。我們最新的報告發現，上述趨勢將持續並成為未來的『下一個常態』。 這一趨勢將能支持消費者，優先考慮生活中許多更重要的事情，無論是花更多時間與所愛的人相處，或者履行更健康的生活方式。推動行動網路和打造讓更多人可以連結的數位包容(digital inclusion)，顯然將在建設具有韌性、包容力和平等的未來社會上發揮關鍵的作用。」

台灣愛立信總經理藍尚立表示，「透過大規模的消費者研究，我們看到全球消費者的數位行為在疫情期間發生了轉變。而從對於台灣5G早期用戶的調查，我們也發現台灣消費者對於5G及行動科技的品質保持高度期待，對於HD串流影音、雲遊戲、虛擬實境等新興數位服務的使用時間也顯著增加。即使全球疫情走向下一個階段，網路與連結性將成為驅使下一個數位新常態的重要基礎，愛立信將與台灣夥伴持續打造優質的行動網路，為消費者帶來更好的使用體驗，共同迎接未來的數位生活。」