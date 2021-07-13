民進黨團今天表示，國民黨主席江啟臣與藍營4縣市申購疫苗，是「以疫謀統」、「以疫添亂」，國民黨發言人陳偉杰深表遺憾，為何在野黨反應民眾需求，還要遭受民進黨汙名指控，從民進黨攻擊在野黨言語中，暴露民進黨疫苗政策進退失據，民間自發救濟又挑三組四。

陳偉杰強調，國民黨的對疫苗的態度始終一致，反映民間需求，也理解購買疫苗的複雜性，因此皆謹遵疫情指揮中心的需求與規範。

他痛批，但無法理解的是，基於民眾所需提出疫苗購買計畫，何以中央政府沒予以尊重，反而硬是切扯國台辦的說法，將美意貼上政治性的標籤、模糊其初衷，民進黨政府這種雙重標準、視百姓生命於不顧的作法真是令人髮指。

陳偉杰表示，昨天晚上陸續有多則鴻海與台積電洽購疫苗的「內幕」新聞，當中還不乏國際知名媒體，內容不外指出中國大陸的政治因素如何干擾疫苗採購，而消息皆來自於所謂「知情人士」。

陳偉杰說，然而這種製造新聞以操作輿論的慣用手法，早被不少網友看破，許多人預言不久民進黨就會出招；果不其然，今天一大早，民進黨立法院黨團就大動作召開記者會，以國民黨與中共掛勾為題大肆抨擊。

陳偉杰指出，對於民進黨惡意解讀，深表遺憾，但從民進黨攻擊在野黨的言語也暴露出諸多問題，比如疫苗本就應由中央統籌，但中央政府的疫苗政策在此次進退失據，地方政府、民間團體以自己的力量發起自救，何錯之有？若照民進黨邏輯，許多民間團體不也是添亂？

其次，未來疫苗數可達5000萬劑是口號還是實際數字？目前實際狀況為到貨率極低，許多人連第一劑都未接種。況且越來越多研究指出接種第三劑才能有效防護，以此來看未來5000萬劑疫苗也根本不足夠。

再者，指揮中心曾說，只要民間依程序來申購，就秉照處理。然而國民黨各縣市首長依照規定申購，卻被民進黨批為「添亂」。此不禁令人質疑，到底民進黨對民間購買疫苗的「真正」態度為何？