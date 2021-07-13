學甲「頑皮世界」野生動物園，今天恢復開園，到中午為止，有近百名遊客湧入。（頑皮世界提供／張毓翎台南傳真）

白河關子嶺著名的水火同源，今天上午來了約4、5組遊客參觀。（張毓翎攝）

微解封第一天，台南市溪北地區的知名景點人潮冷清，北門水晶教堂13日上半天僅來了1人參觀，井仔腳瓦盤鹽田雖然人有多一些，但也僅15人次進場；另外在白河關子嶺風景區內的水火同源、寶泉公園，上午也僅零星遊客，攤商大嘆「現在大家都跑去打疫苗了，怎麼會來？」，還有人說「遊客若看到人太多，也不敢來，根本不期望會有多少人潮」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處管理課表示，北門水晶教堂上午有1人入場、井仔腳瓦盤鹽田15人，推測現在仍是三級警戒，面對疫情，民眾謹慎以對，再加上今天是平日，假日人潮應該會增加。

台南市政府觀旅局管轄的關子嶺水火同源、寶泉公園同一時間內最高限100人進入，並安排安心即時上工人員到入口處協助量體溫、進行實聯制。

水火同源附近攤商吳先生說，本土疫情爆發後，已經停業2個月，都沒有收入，好不容易等到微解封，今天上午來了約4、5組遊客，幾乎是家長帶著孩子出遊，因為無法內用，路過來買東西的民眾也少之又少。

另外，歷經將近2個月的休園，學甲「頑皮世界」野生動物園，今天恢復開園，到中午為止，有近百名遊客湧入，受到疫情影響，今天來客不到往年暑假的1成。