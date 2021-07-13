花紋海豚、抹香鯨密集現身，讓船上遊客、船員都很興奮。（業者提供／王志偉花蓮傳真）

賞鯨業者降載客人，防疫工作不能鬆懈。（業者提供／王志偉花蓮傳真）

微解封首日，花蓮鬆綁部分場所，其中，全台首發花蓮賞鯨船今天幾乎滿載，但業者為防疫降載，原規定31人只開放6成承載量，花蓮今天氣相當晴朗，遊客相當幸運，剛出海就接連遇到花紋海豚和目擊率只有2.3％的抹香鯨現身，業者全程直播放送海上畫面，與臉書網友分享海上風光。

花蓮暑假觀光旅遊熱門，遊客大多選擇戶外活動遊程，疫情微解封消息一出，有遊客為了賞鯨當天台北、高雄來回花蓮，但多不留宿，看完就回程，遊客就坦言，「在家裡悶太久，想說來花蓮走走」，不過業者防疫工作不敢鬆懈。

花蓮多羅滿賞鯨業者呂世明說，微解封後採網路預約制，最高上限約20人，今天上午8時30分首航，出海不到1小時就看到一群慵懶的花紋海豚，接著就是一大群抹香鯨，以去年統計數據，看到抹香鯨機率只有2.3％，今天一次就看到10頭，船上遊客、船員都很興奮。

他說，為減少遊客跨縣市移動，航班全程直播，每次出航都會在官網或臉書粉絲團提供直播連結，不能出海的民眾也可透過直播欣賞海上風光。

呂世明說，今天目擊抹香鯨有母子對、青少年等，還有2頭直接面對賞鯨船游來，可能太久沒看到老朋友，好奇來看看賞鯨船，數量多到連他都忍不住興奮大叫。