今年大學指考7月28日至30日舉行，但確診考生不能參加考試。招聯會今天宣布確診隔離考生補救措施，考生必須同時具備4條件，補救措施可以3選1，其中繁星已錄取、個申正取或備取獲分發 可選擇重回原校系。

今年大學指考考生，若在考試期間正在居家檢疫、隔離或自主健康管理，則會安排在隔離試場應考，但確診考生則不能參加考試，因此必須有補救措施。

招聯會執行秘書戴念華表示，適用補救措施考生必須具備4條件，缺一不可，包括一、考生必須已報名110學年大學指考；二、確診治療尚未痊癒或尚未解除隔離而無法參加指考。

三、已通過110學年考試入學招生管道證明文件審查，提出確診隔離治療通知書佐證，在7月26日上午9時起至8月2日下午5時止，以網路向招聯會申請；四、經招聯會認定通過後，在8月16日前繳交備審資料及志願切結書等相關表格。

戴念華進一步說明，考生因情況不同，分發原則及審查方式有三類，符合適用條件考生的得選擇其中一類。

第一類是選擇考試入學管道志願校系的考生，檢附自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送志願校系審查，最多填6個志願校，按獲錄取校系及志願序分發。考生如果有參加今年的學測，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。

第二類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，則可以重新選擇分發原繁星錄取校系。

第三類則是今年個人申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的校系，可以選擇1個校系分發。

其中二、三類是直接獲分發，第一類6個志願錄取與否是由校系審查評估後決定，皆採外加名額，但是牽涉到政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組的志願，以上一、二、三類皆無法適用。

招聯會表示，確診考生不得同時登記考試入學分發登記、又申請補救措施，當考生若未能全程參與已報名的考科，而以已經考的部分考科參加110學年度考試入學分發招生管道登記分發時，便不得再選擇補救措施。