投資機構景順最新公布的「全球主權資產管理研究」（Invesco Global Sovereign Asset Management Study）指出，中國市場的吸引力在過去4年穩步提升，根據調查，40％的投資型主權基金和56％的流動型主權基金將中國視為較疫情前更具吸引力的投資目的地，40％的主權基金計畫在未來5年增加對中國資產的配置。

澎湃新聞報導，這份報告調查82檔主權財富基金及59家央行的141位首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點及意見，旗下管理的資產總額達19兆美元。

調查顯示，全球主權基金和央行仍繼續加快對中國資產的配置。投資動因方面，75％的主權基金受可觀的投資回報所吸引而投資於中國資產，另有57％的主權基金則將中國視作實現投資組合多元化的重要管道。

各國央行也繼續增加對中國資產的配置。截至2020年底，人民幣的平均配置比例上升至2.3％，一年前為1.9％。研究表明，53％的受訪央行目前持有人民幣，而2018年這一比例為40％。展望未來，40％的央行正在考慮未來兩年內嘗試投資新的資產類別，其中新興市場債券成最熱門的選擇。