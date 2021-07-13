外電引述知情人士稱，拜登政府正討論一項涵蓋印度太平洋經濟體的數位貿易協議，以制約中國在該地區的影響力。
據報，該協議或包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和新加坡等國；協議細節仍在起草之中，內容擬為數位經濟制定標準，包括數據使用規則、貿易便利化和電子海關安排等。
分析指出，美國前總統川普在2017年簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）之後，對美國在亞洲影響力造成影響。若是上述數位貿易協議完成，將可讓美國重返亞洲貿易戰局再獲話語權。
外電引述知情人士稱，拜登政府正討論一項涵蓋印度太平洋經濟體的數位貿易協議，以制約中國在該地區的影響力。
據報，該協議或包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和新加坡等國；協議細節仍在起草之中，內容擬為數位經濟制定標準，包括數據使用規則、貿易便利化和電子海關安排等。
分析指出，美國前總統川普在2017年簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）之後，對美國在亞洲影響力造成影響。若是上述數位貿易協議完成，將可讓美國重返亞洲貿易戰局再獲話語權。
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