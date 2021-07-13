今天早上中央流行疫情指揮中心臨時突開放全國18歲以上民眾登記疫苗意願，究竟何時可打、如何分配順序，行政院政委唐鳳說明，由於目前勾選AZ的人數增加，將以長幼有序的原則來分配。

唐鳳指出，目前正在預約的這一輪（全國第九、十類對象）裡面，本來是說要分著年齡段來接種，但意願登記結果剛好有110萬人選擇AZ疫苗，因此不分年齡，只要有勾選AZ，應該都已經收到預約簡訊。

至於今天早上開放全國18歲以上以及第九類對象意願登記，唐鳳表示，截至剛才收到的最新數字，單純勾選AZ的民眾已經超過130萬人，兩個品牌都選的民眾，也已經超過110萬人；在這樣的情況下，勢必得依照長幼有序的原則。

截至今天下午為止，18到49歲民眾共167萬8000多位上網完成意願登記。至於民眾如何得知目前開放到哪個年齡層？唐鳳表示，由於每個人都可以隨時上網修改，因此不到結算的那一刻，無法確切知道可以打到幾歲，只能靠估計的，也會將估計結果隨時與各地方政府分享，以利規劃接種。