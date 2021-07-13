新冠肺炎疫情嚴峻，國內各級學校從5月中起停課，在某些偏鄉，住宿學生回到部落，家長卻因疫情停工，收入銳減，家計甚至孩子的三餐都成為負擔。頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫與在花蓮縣長期推動棒球發展的「練習曲」書店負責人胡文偉合作，贊助偏鄉部落棒球隊餐食費用，於暑假期間贈送便當與營養品至他們家中，幫助他們度過難關。

頂新和德文教基金會與胡文偉先生合作於暑假期間贈送便當與營養品至東部偏鄉棒球隊家庭，讓小球員們持續補充營養，也減輕家長的經濟負擔。

頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期關心基層棒球發展，近年透過基金會「接棒未來」計畫捐贈球衣、球具給台灣20多所學校，去年啟動全台灣最大規模交通車捐贈計畫，捐出50輛車給各基層棒球單位。魏應充創辦人提出「棒球經濟生態圈」構想，期盼系統性帶動棒球經濟發展，為棒球人創造更多出路；魏先生4月曾率基金會團隊走訪花蓮縣新城鄉新城社區，向胡文偉先生請益，捐贈練習球等物資給新城國小棒球隊，並邀請孩子們到棒球場看味全龍隊賽事。

自5月中疫情爆發以來，三級警戒導致學校停課，偏鄉學生回到部落，學生家長因疫情停工收入銳減，孩子的三餐成為沈重的負擔。魏應充創辦人獲知此事後，擔心偏鄉孩子的健康，指示頂新和德文教基金會與胡文偉先生合作，推出餐食補助計畫，於暑假期間贈送便當與營養品至東部偏鄉棒球隊家庭，讓小球員們持續補充營養，也減輕家長的經濟負擔。

偏鄉小球員「小恩」是家中老大，今年國小4年級，小恩的媽媽獨自扶養4個孩子，因為疫情的關係，已經3個月沒有工作收入，積蓄差不多花光了，生活上面臨困難。小恩媽媽特別感謝這次的餐食補助計畫，讓4個孩子的伙食能夠得到補助，大大減輕了身為母親的經濟壓力。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，基金會為貫徹魏應充創辦人的社會關懷理念，去年起已對疫情造成的社會衝擊伸出援手，除發起「疫情相挺 公益共好」、「疫情相挺 愛的Good力」行動，實質協助陷入困境的社福團體，另也發起「疫情相挺 從我做起」運動，期盼人人落實防疫、支持他人，串成台灣最堅強的防疫力量。蕭巧怡指出，這次魏應充創辦人聽見偏鄉部落棒球隊孩子的需要，也馬上伸出援手，希望透過捐助餐食，能夠協助他們的家庭度過疫情難關。

疫情期間，頂新和德文教基金會除了補助偏鄉小球員餐食，因應學校停課、無法練球，基金會商請接棒未來女子棒球隊錄製一系列居家練球影片，讓孩子在家也能精進球技。