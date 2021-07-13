台積電(2330)法人說明會15日登場，將是下半年產業景氣的風向球，也是台股本周頭戲，包括第3季營運展望、供應鏈庫存與毛利率表現等7大議題是市場關注的焦點。台積電今收盤股價重現「6」字頭，站回季線之上。而台股的3檔半導體ETF也全數收紅，包括國泰費城半導體(00830)、信關鍵半導體(00891)、邦台灣半導體(00892)等。

其中，中信關鍵半導體(00891)採用季配息，成為國內除了國泰永續高股息(00878)及永豐台灣ESG(00888)之外，台股第3檔季配息的台股ETF，半導體產業多半是成長型股票，股息率不高，不過為了貼近台股投資人偏好配息的特性，中信關鍵半導體(00891)仍是採用季配息，另外2檔則為半年配。

上述3檔半導體ETF的編制規則裡，國泰5G+(00881)限制單一成分股比重≦30%、前5檔≦65%；富邦核心半導體(00892)限制最高成分股比重≦25%，其餘個股≦6%；中信關鍵半導體(00891)限制單一成分股比重≦20%，前5檔≦65%。

而該3檔ETF中，據最新資料，中信關鍵半導體的前10大持股為台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、矽力-KY(6415)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、環球晶(6488)、穩懋(3105)、譜瑞-KY(4966)。

國泰費城半導體的主要持股，主要是美股掛牌的科技股如：NVIDIA、QUALCOMM、BROADCOM、TEXAS、Intel等。

至於富邦台灣半導體的前10大持股則有台積電、穩懋、環球晶、世界(5347)、瑞昱、譜瑞-KY、聯發科、聯詠、聯電、中美晶(5483)等。