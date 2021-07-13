13日韓國產業消息，現代汽車與起亞將要公告第2季財報。雖都有晶片短缺問題，但在消費者需求強勁下，這兩家韓國大車商的營利可望大幅增加。

現代汽車與子公司起亞，兩家合在一起是全球銷售量第5大汽車製造商，預計截至6月30日的第2季，各家營業利益可望上看1.86兆韓元與1.34兆韓元。

2020年同期，全球新冠疫情方興未艾之時，現代與起亞的營業利益各自大減一半以上，約為5900億韓元與1450億韓元。

營收方面，預估現代與起亞第二季分別為29.06兆韓元與17.75兆韓元，也高於2020年同期21.86兆韓元與11.37兆韓元。

產業分析師普遍認為，現代與起亞高檔汽車產品，不僅在韓國，同時也在全球營業熱點美國大賣，是第2季獲利揚升的背後推手。

Hana金融投資表示，現代與起亞在美國產品組合優化，搭配買車誘因配套以及高單價，一掃晶片短缺產能不足陰霾。

eBest投資證券也認為，韓國國內以及美國市場，對第2季營業額高達45%貢獻度，也對獲利有正面影響。

2021上半年，現代和起亞共賣出347萬輛汽車，較2020年同期277萬輛增加25%。而2021全年銷售目標數字，則是708萬輛，比2020年賣出的720萬輛減少1.7%。

現代純電IONIQ 5跨界休旅，以及起亞K8轎車與純電EV6車款，都是抵抗新冠病毒2021下半年重量級產品。

分析師補充，在現代高檔獨立品牌Genesis的GV60休旅與起亞的Sportage休旅等新車推波助瀾下，甚至到2022上半年之前，這兩家韓國車廠獲利前景都可以期待。

7月下旬，現代與起亞的第二季財報將會正式對外公布。