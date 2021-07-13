美股三大指數創新高，科技股表現強勁。台股開高大漲百點，電子股放量上攻，台積電(2330)重登600元大關，車用電子股牛氣逼人，強茂(2481)、盛群(6202)等紛紛強攻帶動之下，指數最高一度飆至18018.04點，續創歷史新高，航運股今日熄火，貨櫃三雄打入跌停、鋼鐵及造紙等原物料族群疲弱，終場加權股價指數收在17847.52點，上漲33.19點，成交值為6563.76億元；OTC指數收在218.09點，下跌1.23點，成交值為1709.38億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日創高後開始大幅度的震盪，爆出近6600億元的大量留上影線，預期短線傳產將陷入整理，電子股今日下殺的也不少，預期將以類股輪動為主，萬八關卡前將會反覆震盪整理，下檔暫看5日線是否有守。

盤面上，權王台積電本週四有法說，多頭提前卡位，再度完成填息，收在607元，上漲2.36%；車用電子人氣爆棚，精成科(6191)、華東(8110)皆收漲停板；IC設計股的祥碩(5269)、新唐(4919)、凌通(4952)等也收在漲停板；華邦電(2344)每股配息0.2元，開盤秒填息，收在38.05元，上漲9.34%；航運股空方賣壓蜂擁而出，貨櫃三雄長榮(2630)、陽明(2609)、萬海(2615)開高震盪走低，全數收在跌停板。

觀察外資動向，外資昨日現貨買超逾百億，在期貨方面，外資淨空單增至2.9萬多口。台股今日創高後，賣壓伺機出籠，今日帶量下殺，短期震盪恐將加劇，操作不宜躁進，近期進入台股法說、股東會密集期，基本面是選股的關鍵。