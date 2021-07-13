市場研調機構TrendForce表示，由於旺季效應刺激需求增溫，第三季記憶體價格仍小幅上漲3~8%，展望第四季，由於DRAM供給將持續上升，預估價格漲幅會進一步收斂，或將造成價格上漲的壓力。

根據TrendForce最新調查顯示，由於第三季屬各終端產品的生產旺季，有助於DRAM的Sufficiency Ratio(充足率)進一步降低。然而，由於買方在今年上半年對各電子元件的購買量大增，導致整體DRAM庫存水位偏高，預估第三季DRAM合約價漲幅將因此由上季的18~23%，收斂至3~8%。其中，PC DRAM價格估季漲3~8%。

宅經濟效應使筆電需求持續暢旺，儘管長短料問題仍在，但近期廠商仍積極將生產極大化，然而，由於目前品牌廠的PC DRAM庫存仍在8~10週高水位，受server DRAM需求持續增溫影響，PC DRAM產能仍受排擠，預估第三季合約價將季增3~8%。

TrendForce預估，Server DRAM第三季漲幅收斂至5~10%。伺服器整機出貨有微幅成長，然買方對於server DRAM的備貨動能已不如上季積極，目前北美及中國雲端服務供應商庫存約在8周以上，採購力道將配合市場需求而逐季收斂；部分Tier 2客戶因先前未備足庫存，因此第三季將持續拉貨，有利價格走揚；預估第三季合約價季漲幅落在5~10%區間的可能性較大。

Consumer DRAM需求強勁，單季漲幅最高達13%。目前整體消費性市場以及網通產品的需求維持穩健，加上中國在後疫情時代加速5G基礎建設和Wi-Fi 6的轉換，使整體consumer DRAM拉貨動能持續強勁。在DDR3供給逐漸下滑，而需求仍相對強勁的情況下，預計第三季DDR3的價格漲幅將達8~13%；DDR4則大致隨主流PC及server DRAM小幅上揚3~8%。

TrendForce指出，Mobile DRAM季漲5~15%背離市況，恐出現有價無市情形。受到東南亞疫情持續升溫影響，以該區域銷售及生產為主的智慧型手機品牌廠自第二季開始調降生產目標，導致部分品牌廠mobile DRAM庫存水位升高。值得注意的是，DRAM原廠龍頭三星上半年的mobile DRAM漲幅不及美光（Micron）。在第三季mobile DRAM需求轉弱的氛圍下，三星的漲幅會比美系廠來的明顯。預估第三季mobile DRAM漲幅將進一步擴大至5~15%，但與市況背離可能導致需求進一步下修，出現有價無市的情形。

GDDR6則隨著供給吃緊所致，Graphics DRAM價格季增8~13%。從需求面來看，先前乙太幣在價格高點時吸引大批玩家採用舊顯示卡挖礦，然近期隨著該虛擬貨幣價格走弱，間接衝擊搭載GDDR5的顯卡需求，不過主要影響現貨市場居多；在目前終端需求都同步轉移至GDDR6，需求仍明顯大過供給，且第三季在server DRAM訂單陸續回溫的情形下，原廠仍將優先滿足該主流市場，因此預估第三季合約價將上漲8~13%。