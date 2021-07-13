在居家遠距上班逾16個月後，推特在舊金山和紐約市的部分員工周一回到辦公室上班。該公司在兩個城市的企業園區已重新開放50%的人流容量。

隨著新冠疫苗接種率升高，美國主要科技公司在如何及何時重啟辦公室方面意見分歧，做法也不同。例如Alphabet旗下谷歌公司宣布員工可以從7月底開始自願回到辦公室，而蘋果則希望員工從9月初開始，每周有三天進辦公室上班。

推特員工分享他們的早餐照片，以及在電梯裡不戴口罩的自拍照。一名員工在推特上寫道：我比預期更興奮！

雖然有些員工對於重回辦公室感到很興奮，但也有許多人希望留在辦公室的時間越短越好。推特一項內部調查顯示，舊金山45%的員工和紐約63%的員工願意進辦公室，即使每周只有一天也好，但其他人則傾向於維持遠距上班的模式。

推特在2020年5月宣布員工可以在任何地方工作，現在將要求提出新冠疫苗接種證明才能回到辦公室。該公司仍將允許可遠距完成工作的員工能無限期居家上班。推特財務長Ned Segal發出推文表示，公司希望給員工支持，「無論是在他們的沙發上，還是在辦公室裡」。

不過，推特也將繼續根據員工所在地區的生活成本調整薪資，這是選擇遠距上班的人所考慮的因素之一。

臉書和谷歌也重申以員工所在地為基礎的薪酬政策。

推特並表示，公司將根據每個地方的COVID-19感染率和疫苗接種率，來決定何時重啟其他辦公室。