曾打敗多位奧運金牌和世界紀錄保持人，國際射箭錦標賽無役不與，除奧運外全都有奪牌紀錄的魏均珩，東京奧運將攜手隊友戮力寫新史，盼完成個人國際賽獎牌最後一塊拼圖。

東京奧運射箭賽預計23日登場，近況極佳的魏均珩，是企業射箭聯賽元年「箭林之王」，企業射箭聯賽三年開打至今12戰全勝，勝率百分百睥睨群雄，更是奧運金牌眼中的「鬼見愁」

2017世錦賽，魏均珩16強6比2擊敗2012倫敦奧運金牌韓國名將吳真爀、8強賽6比0完封世界紀錄保持人、2016里約奧運金牌韓國金優鎮，金牌戰加射後才以5比6(7比8)敗給在奧運男團拿過二金一銅、前世界紀錄保持人韓國林東賢。

2018世界盃柏林站，魏均珩在反曲弓男團和混雙，兩度擊敗擁有世界紀錄保持人金優鎮，及兩面奧運金牌林東賢的韓國，斬獲兩面金牌，報了世錦賽一箭之仇，也成為世界名將眼中的「鬼見愁」。

隨後魏均珩又在2018亞運男團金牌戰擔綱最後一棒，霸氣以10分箭技壓韓國金優鎮／李雨錫／吳真爀，幫助中華隊奪得亞運男團首金。

技壓這麼多位奧運金牌和世界紀錄保持人殊屬不易，但受訪時魏均珩從不主動提及，「我是在跟自己比，不是在和別人拼輸贏，不論對手是誰，不管結果如何，每一場比賽我都會盡力去比。」

中華隊教練林政賢本屆奧運目標設定兩金，魏均珩坦言，「目標當然鎖定金牌，但現在談這個還有點遙遠。我說遙遠，並不是說沒辦法達到，而是要回歸自己身上，好成績自然跟著來，如果一直想著奪牌，反而會失去當下的專注。」

東京奧運時是否會再擔綱壓軸的第三棒？魏均珩笑稱想當「第四棒」（棒球隊中的強棒），接著說：「訓練時我們試過每一個位置，最後排點要由教練視狀況決定，每個人每一棒都很重要，我們準備好了。」

從2015光州世大運男團和混雙銀牌、亞錦賽混雙金牌與男團銅牌；2017世錦賽個人銀牌、台北世大運男團銀牌；2018雅加達亞運男團金牌、世界盃柏林站男團和混雙金牌、2019拿坡里世大運混雙金牌和男團銀牌，魏均珩收穫滿行囊。

選手退役後生涯規畫也是大家關注焦點，全力備戰東京奧運的魏均珩，眼中除了射箭還是射箭。問題是，射箭不能射一輩子啊！魏均珩回說，「那我就射兩輩子好了。」