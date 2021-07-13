因全球主要金屬消費國中國的貿易數據優於預期，提振需求前景的樂觀情緒，致倫敦(LME)銅價周二上漲。中國6月份的出口增長高於預期，在全球推動疫苗接種，疫情後全球範圍內逐步放鬆封鎖措施後需求提振。

周二(7/13)截至台北時間14:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.66%，報每公噸9,471美元，盤中最高一度觸及每公噸9,502.5美元。(商品行情網)