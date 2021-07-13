《商情》需求前景樂觀 LME期銅上漲0.66％ 14:342021/07/13 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球主要金屬消費國中國的貿易數據優於預期，提振需求前景的樂觀情緒，致倫敦(LME)銅價周二上漲。中國6月份的出口增長高於預期，在全球推動疫苗接種，疫情後全球範圍內逐步放鬆封鎖措施後需求提振。 周二(7/13)截至台北時間14:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.66%，報每公噸9,471美元，盤中最高一度觸及每公噸9,502.5美元。(商品行情網) 中國經濟求穩 上半年GDP估增12％ 《商情》需求擔憂 周一銅價下跌 #全球 #LME #提振 #前景樂觀 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走強 拖累紐約期金下跌 10:022021/07/13 財經 《期貨》三大期指齊開高 7月台指期漲132點 09:112021/07/13 財經 《商情》避險需求增 支撐紐約期金連漲3周 09:452021/07/12 財經 上市櫃營收 拚出最強上半年 04:102021/07/13 財經要聞 《盤中解析》電子股重返主流 台股漲百點再拚萬八 10:022021/07/13 財經 《韓股》半導體領軍 韓股走高 12:352021/07/13 財經 《通信網路》振曜H1營收增1成 H2旺季到、全年樂觀 17:072021/07/12 財經 《商情》黃金亞洲電子盤回升 11:442021/07/13 財經 美官方對加強劑看法保留 疫苗股多頭行情 前景不明 04:102021/07/13 全球財經 《國際金融》歐股創高 防禦股強勁 10:022021/07/13 財經 《鋼鐵股》久陽上半年營收年增283％ 下半年持續樂觀 07:462021/07/12 財經 財經熱門新聞 三雄跌停航運玩完了？內行見1跡象驚喊快逃 - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 疫苗股慘綠 高端一度逼近跌停 聯亞跌逾20％ - 財經 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 重整大王炒資產股創百億身家 林學圃違反證交法官司纏身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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