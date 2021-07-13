在截至六月的季度當中，英國零售商報出了創紀錄的年增幅度。但在去年同期，由於疫情導致大量商家關店，傷害了零售業績，也拉低了比較基數。

英國零售商協會(BRC)周二指出，今年第二季的零售銷售年增28.4%，該增幅為BRC自1995年有紀錄以來最大的年增幅度；而與兩年前的2019年同期相比，也增加了10.4%。

BRC執行長Helen Dickinson認為，英國經濟的逐漸解封，釋放了受壓抑的需求。

儘管超市在疫情期間一直處於開放，但服飾店等非必要商店在今年大部分時間都處於關閉。

僅就單月的零售銷售觀察，六月為年增10.4%，優於五月的年增10.0%，也較兩年前的同期增加了13.1%。

Dickinson表示，服飾和鞋類在六月的表現都不錯；而歐洲國家盃足球賽的開幕，提振了電視、零食和啤酒的銷售表現。英格蘭隊一路踢進冠軍決賽，刺激了球迷的消費。

支付處理商巴克萊卡(Barclaycard)表示，消費者支出在六月的表現也相當強勁，高於2019年六月11.1%；該測量包括了幾乎半數的英國信用卡和現金卡支付。

六月酒館和酒吧的支付較2019年同期增加了38%；食品和飲料等專賣店的銷售則飆升76%。

巴克萊卡消費者產品主管Raheel Ahmed表示，英國人在六月蜂擁回到酒吧、酒吧，在大螢幕上觀看足球和網球比賽，月初的熱浪也鼓勵了許多人外出曬太陽和社交。