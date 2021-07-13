竹科12日新增確診個案足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市12日新增1例台積電確診病例個案，是該廠30多歲男性工程師，市府第1時間匡列18人居家隔離並採檢，另也安排確診者宿舍所有人員採檢，結果今天出爐，目前採檢286人全數為陰性，後續採檢結果陸續出爐將再持續公布。

市長林智堅表示，針對昨天的個案，雖然其所居住宿舍為1人1室的套房，並擁有獨立衛浴，風險相對低，但市府仍嚴正以待，昨天已安排確診者宿舍所有人員進行採檢，目前已採檢286人，全數為陰性。

林智堅指出，案15355工作的廠區位於新竹縣，平日居住位於新竹市的公司宿舍，平日生活單純，除了工作就返回宿舍休息，目前宿舍人員已全面篩檢。

而其假日都往返台北市與新竹市，7月10日出現發燒等症狀就醫採檢確診，已匡列相關接觸者包括其曾搭乘的客運司機、接觸過的同事、友人、美髮店的剪髮設計師等18人居家隔離，其中13人1採陰性，5人等待結果中。

由於該案在7月2日晚間8點42分及7月9日晚間5點41分，曾搭豪泰客運自新竹市的清大站出發到台北市的啟聰學校站，2日同班車有8位旅客，9日同班車有18位旅客，林智堅也正找尋、呼籲這兩班車的26位旅客，主動聯繫防疫專線0900-739779通報，市府將安排採檢。

此外，由於新增確診個案是竹科工作人員，外界對於高科技的「護國神山群」員工有確診個案都較為敏感。對此，市長林智堅表示，截至目前，竹科有7家廠商、6000多人作過快篩，其中雖有快篩陽性的，但經PCR採檢後都為陰性，如果竹科廠商有需要篩檢，市府都會來協助。