日本東京都第4度「緊急事態宣言」昨天上路首日，跟上一次宣言發布的4月首日相比，不論白天或夜晚的外出人潮都來得增加，可以看出東京都民眾對防疫已現疲態。

東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，日本TBS電視台報導，日本政府從7月12日到8月22日第4 度對東京都發布「緊急事態宣言」，期間長達42天。

拿昨天下午3時外出人潮跟上次在4月發布宣言的第一天平常日相比，可以發現昨天在澀谷中央街較4月增加23.6%、六本木站增加26.9%、新宿站增加8.7%，多數地區外出人潮明顯增加。

再看昨天晚上9時的外出人潮，澀谷中央街較4月增加29.4%、六本木站增加29.6%、上野站增加22.6%等，不論日夜，這次宣言首日的外出人潮都多於上次宣言首日。

朝日電視台報導，昨天晚間在東京都澀谷區的外出人潮雖然比7月5日減少2%，但可以說幾乎沒什麼差別。

由於日本政府不斷發布「緊急事態宣言」，造成不少民眾對宣言司空見慣，有民眾說，「已經太過習慣了」、「我想誰都不會遵守吧」、「感覺不到效果」。

店家對政府在宣言期間祭出的「禁酒令」，也分成遵守跟不遵守兩種。

一間餐飲店業者倉持正志就說，政府是第幾次要求民眾跟店家忍耐了，「我這次不會遵守第4度緊急事態宣言，理由是一直虧損，如果這次再遵守宣言的話，我的店就要收掉了」。

倉持說：「我都年逾50歲了，好不容易才擁有一間店，我不想失去這間店。」