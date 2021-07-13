新北市今天新增15例，市長侯友宜強調，新北市還有很多隱形傳播鏈還沒阻斷，加上疫苗覆蓋率全台不足，他呼籲在警戒三級下繼續保持低度活動，才能有效控制傳播鏈，讓疫情回歸到最地板值，他也暗示，只要是低度的活動，遵守政府的防疫規定，相信兩個禮拜後，未來的成果是好的，是否意味著兩周後可望降級，下午三點侯友宜將進行最新說明。

【LIVE直播】新北今確診全台最多！微解封首日 侯友宜最新說明｜2021.07.13

新北市13日新增15名確診者，其中順益汽車泰山營業所有2名員工確診，新北市長侯友宜下令該公司休息2天，63名員工全面篩檢，15日必須持陰性證明才能進公司上班。

侯友宜說，15名確診者有5人與北市有關係，1名居隔者是北農眷屬，另還有北市某公司1人，另還有客人到北農採買確診感染後，到新北中和某理髮店讓老闆受到波及，台北車站地下街某公司員工遭隔壁的店員感染。

另外蘆洲與新莊2人員工都是跟台北市確診個案朋友往來確診，汐止有一個比較特殊，是解除居家隔離後因為要回公司上班，PCR陽性，不過CT值很高。

另外蘆洲還有一家人，媽媽在職場擔任裝潢工，發病後傳給先生、再傳給孩子，媽媽也傳給同事，蘆洲案例是在三重社區篩檢站找到。

侯友宜特別提到泰山順益汽車公司，有2名員工確診，已求順益以及隔壁同一家裕益公司63人全數篩檢，也希望業者盡力配合。

昨天新北增加10例，但與北市相關的有5人，並非在新北市遭受感染，確實顯示新北市感染鏈已逐漸受到阻斷，若能持續下去，降級指日可待。