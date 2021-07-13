李姓客運司機去年11月6日駕駛大客車載客欲前往桃園市，行經重慶北路的啟聰學校站，搭載楊姓婦人。楊婦上車來不及抓穩，客車隨即啟動，害她整個人往後仰，跌落上下層中間的樓梯，頭部撞擊扶手欄杆，返家後出現腦震盪等想吐的症狀，17天後因顱內出血死亡，士林地檢署調查，依過失致死罪起訴李姓司機。

楊姓婦人上車找尋座位之時，李姓駕駛即開車，婦人重心不穩，往後跌倒，跌落車輛上、下層中間的樓梯，導致頭部外傷，後腦有2公分的血腫，當天雖經醫院檢查後出院返家，4天後楊婦人因硬腦膜下出血，導致意識模糊和嘔吐，再次前往醫院急救，並轉往教學醫院救治，同月23日凌晨宣告不治。

起訴書指出，經法醫研究所解剖報告，確定楊婦人因頭部外傷病發顱內出血，導致腦損傷併發肺炎死亡，李姓司機肇事後，在偵查機關尚未發覺前，主動前往製作筆錄，符合自首要件，依法建請法院減輕其刑。