新竹縣配合中央防疫政策，將教保和托育人員納入第七類公費疫苗施打對象，強化照顧嬰幼兒的防疫網，但保母反應並未被列入接種對象，也不知被歸在第幾類，感嘆一樣是在照顧嬰幼兒，還打不到疫苗，而第一線保護性社工也稱不曉得何時能打疫苗！

縣府社會處長李國祿表示，縣內有61家托嬰中心托育人員共589人，分流到台大生醫等5家醫院接種莫德納疫苗，從5日打到12日截止，統計有529人施打，接種率約90％。

李國祿並說，519疫情三級警戒後，新竹縣托嬰中心及居家式托育服務人員就停止托育服務迄今，但有特殊需求的家長5月31日起可與托育服務提供者協議送托，在托育人員施打疫苗後將可增加保護力，解除家長送托疑慮。

「一樣是照顧嬰兒為何待遇不一樣？」王姓保母說，疫情發生後，家長就自行照顧小孩，有時想送來托育，但擔心她未打疫苗，日前得知托育人員開始打疫苗，詢問得知保母並沒被列入接種對象！

李國祿說，目前新竹縣居家式保母共有712人，該處有造冊報中央，並不知道為何未與托育人員同時施打。衛生局長殷東成表示，保母是列為第7類，應該會在16日以後開始施打。

負責接觸遊民的劉姓志工說，目前只有台北市和新北市的遊民有打疫苗，他們接觸遊民的保護性志工，沒有優先打疫苗，工作時難免會怕怕的，也不曉得何時能打疫苗？

李國祿說，該處和民間的保護性志工約有60人，曾向中央反應及爭取列入接種對象，建議保護性志工直接到中央預約平台登記，接種疫苗可能會比較快。