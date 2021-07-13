高雄一名76歲輕微失智的老翁6月底接種完AZ疫苗後，上周又施打莫德納，違反指揮中心不得混打的規定。中央流行疫情指揮中心今天指出，目前已對該名老翁進行關懷，到目前為止都沒有任何狀況。

指揮中心發言人莊人祥表示，一般來說第二劑疫苗至少要等過28天後才能再打，但像這樣的劑量縮短施打時間，一般而言是不會造成傷害。

莊人祥表示，理論上接種疫苗時，醫護人員會看接種者的健保卡上是否有貼上次的疫苗接種紀錄，並口頭詢問是否有接種過疫苗，但當時該名老翁卻說沒有，因此才被接種，會針對這部分做流程上的改善。