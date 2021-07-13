去年10月23日凌晨，台南市佳里區30歲李姓男子，因思覺失調症發作，竟持榔頭、水果刀等8種凶器，將52歲的陳姓母親砍成重傷，經送醫不治。台南地方法院13日依殺害直系血親尊親屬罪將李男判刑18年，並於執行完畢或赦免後，入相當處所監護5年。

一審認為，李男持利器殺害母親，嚴重悖離倫常，犯罪情節嚴重；但考量他素無前科，且罹患思覺失調症長達10餘年，導致無法正常生活、人際互動、學業及工作不穩定，加上犯後即坦承犯行，並稱「後悔了」、「想救媽媽但沒有救回來」；李父也表示身為一個爸爸，希望給被告改過自新的機會，希望被告有一天病情能好轉，可以好好照顧自己，因此判刑18年，執行完畢監護5年，此案可上訴。

判決書指出，李男為陳婦之子，2人同住佳里區住處。李男從2007年起被診斷患有思覺失調症，但嚴重缺乏病識感，沒有按時就診，且服藥順從性差。2020年8月28日，李男因細故心生不滿，竟持碗丟擲母親，致陳婦腳部受傷，對方報警將李男送往療養院就醫，導致李住院治療約1個月。

2020年9月30日李男出院返家，又因母親要求必須按時注射長效針，否則要將他再送療養院治療，於2020年10月22日深夜11時許，在住處向母親質問「我到底是哪裡得罪你，為何要這樣對我？」並與陳婦發生爭執。

李男因受思覺失調症影響，導致辨識行為的能力較常人顯著減低，先持1把藍色柄剪刀刺向母親，對方受傷後乘隙逃出呼救，李男又跟出並將對方從後門拉回住處，再持剪刀猛刺陳婦身體多處，接著還持水果刀、檳榔刀、日光燈管、鐵榔頭、電烙鐵、黑色柄剪刀等物，接續刺擊陳婦的胸腔及腹腔、敲擊對方頭部、臉部及甩打，致陳婦頭部、頸部、胸部、腹部、臀部及手腳受有190處傷口（含167處銳器傷及23處刮擦傷），經鄰居報警後，緊急將對方送醫救治後，仍因右側血胸、腹部少量出血及全身大量出血，腦幹與胼胝體瀰漫性軸突損傷，於2020年10月23日凌晨1時53分不治死亡。

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