路透引述消息人士透露，大陸互聯網企業阿里巴巴和中國國有企業正在考慮競購身陷債務危機的紫光股份的部分股權，這部分股權的售價至多可能達到77億美元。

報導稱，紫光股份是一家雲計算基礎設施公司，其母公司紫光集團不僅背負約310億美元債務，且有更多的債券即將到期，該集團目前正在尋求出售其所持紫光股份46.45％的股權。

其中兩位知情人士說，紫光所持股份的價值可能在人民幣（下同）400億元至500億元之間，較紫光過去一個月22.3元的平均股價溢價35％至70％。

上述消息人士表示，潛在競購方包括無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京電子控股以及有政府背景的半導體投資基金建廣資產。

另有兩位消息人士表示，如果阿里巴巴在7月20日的最後期限前提交具有約束力的報價，將與一家地方國企聯手。但消息人士未透露是哪一家地方國企。

報導稱，對阿里巴巴而言，若成功達成這項交易，將是中國監管機構打壓其科技產業以來的第一筆交易。阿里巴巴旗下螞蟻集團2020年末叫停首次公開發行（IPO）計畫，阿里巴巴2021年4月又因違反反壟斷規定被罰28億美元。