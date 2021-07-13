星展銀行（台灣）今舉行2021第三季投資展望線上記者，星展銀調升歐股至「看好」，亞洲不含日本股市調降至「看淡」。而整體資產類別「看好」資產包括：美股、歐股、新興市場債、黃金、避險基金，Q3依然持股優於債的基調。

星展銀表示，對歐洲股票的看法轉為樂觀，理由為：最近的數據顯示，隨著疫苗接種的步伐加快，歐洲的經濟驚奇指數表現優於美國/日本，數據支撐歐洲成長動能回升。星展集團將長期看好的亞洲不含日本市場下調至看淡，原因是新增肺炎病例增加，與美國情況不同，亞洲肺炎疫情惡化。2020年底時，亞洲地區佔全球肺炎新增病例總數的6%。然而，今年6月17日，亞洲新增病例數占全球比重上升至48%。如果亞洲未能在未來幾個月內控制住疫情，區域的經濟和企業盈利將受到重大打擊。

至於看好的歐股方面，星展銀認為，歐股高度集中於金融、工業和原物料等傳統產業。後疫情時代，這些產業可望實現更強勁的復甦。近期這些產業的獲利預估上修，對該地區復甦的樂觀情緒上升。去年12月，市場普遍預估企業利將衰退35%；但截至4月，預估企業利成長可達32%。企業獲利預估呈現67%的淨變化（而全球股票獲利變動為57%）。

星展銀本季的投資總監洞察標題為「如願以償」，星展銀針對電動車（EV）的長期成長題材，以及中國銀行業和新加坡房地產信託的收益主題深度分析。星展銀強調，電動車可望取代一般汽車成為下個世紀的首選汽車，這帶來了巨大的投資機會。預計中國將出現巨大的需求。