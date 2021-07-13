古巴爆發前所未見的反共產政府抗議活動，哈瓦那當局今天將此事歸咎於美國的「經濟窒息政策」，華府則稱古巴一黨專政「數十年的壓迫」招致民怨。

路透社報導，古巴首都哈瓦那（Havana）街頭今天一片寂靜，但有大批警力在場。行動網路斷訊在古巴可說是家常便飯，然而這是許多古巴人上網的唯一途徑。

共產政權治理數十年的島國古巴昨天從哈瓦那到聖地牙哥（Santiago de Cuba）等多處爆發數十年來最大規模的反政府示威行動，數以千計古巴民眾上街高喊「自由」，並要求總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel ）下台。

根據流亡維權組織Cubalex說法，昨天迄今全國至少有100名抗議民眾、民運人士和獨立新聞工作者遭到拘留。

哈瓦那21歲居民邁克爾（Maykel）說：「這裡愈來愈不能住人了。我不知道這種情況是否還會再發生，因為目前哈瓦那已經軍事化管理，不過古巴人民已經愈來愈沒在怕。」他擔心遭到報復，拒絕透露姓氏。

法新社報導，古巴正面臨30年來最嚴峻的經濟危機，加上國內電力、糧食和藥品長期短缺，以及近日2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇，多處城市民眾自發性發起反政府集會。

以往在古巴獲批准的集會通常是執政的共產黨舉辦的活動，但根據數據新聞網站Inventario資料，昨天全國各地總共出現40場示威活動。

狄亞士-卡奈將民怨歸咎於美國推行「經濟窒息政策，以引發國內社會動盪」。古巴自1962年起持續受到美國制裁。

狄亞士-卡奈在全國電視廣播演說中表示，「他們要的是什麼？就是要挑起社會動盪」，以期達到「政權更替」。

美國總統拜登則在聲明中說，美國支持古巴人民要求擺脫古巴專制政權數十年來的壓迫，以及對他們造成的經濟困境。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100713