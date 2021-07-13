前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。另外，鄧當年涉嫌用贓款購買北市信義區D3土地，昨才遭台北地檢署追加起訴，北檢今又再針對賤賣D1土地給自己的部分，依違反《保險法》追加起訴。

北檢調查，鄧文聰涉嫌以幸福人壽的資金，買下台北市信義區D3土地，又賤賣給可實質掌控的富創公司，去年8月先依《保險法》特別背信等罪起訴鄧文聰；溯源追查金流發現，鄧自2007年至2010年間，另以海外紙上公司名義，質押幸福人壽資產借貸5900萬元美金，從瑞士輾轉洗錢匯往香港、新加坡等地，再轉匯來台，此部分也涉嫌違反《保險法》等罪，昨追加起訴。

另外，鄧文聰也利用幸福人壽的資金，於2007年8月22日以3億6445萬元，買下面積僅502平方公尺、約152坪的信義區D1土地，2011年間再以每坪336萬元、總價5億1000萬元轉賣給可實質賞控的富翔開發，但檢方查出當時每坪價值至少500萬元，開發價值每坪約7、800萬元，遂認定鄧涉犯《保險法》特別背信罪。

而在幸福人壽持有D1土地期間，金管會曾認定違反《保險法》「保險公司進行不動產投資，應以即時利用並有收益」規定，2009年12月15日命幸福人壽積極開發或處分，幸福人壽卻無作為，因而遭裁處180萬元罰鍰。