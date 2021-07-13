新冠疫苗接種持續進行中，昨（12日）全台接種22萬3500多人次，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前全台莫德納疫苗剩餘量為109萬，希望在這兩天陸續施打完畢。

根據指揮中心最新統計，各縣市莫德納疫苗剩餘量以新北市、台北市、高雄市、台中市最多，但先前地方政府反駁，有部分疫苗是中央寄放。陳時中指出，目前全台莫德納疫苗剩餘量為109萬，其中縣市本身存量有90.2萬，中央各部會的則是9萬2000多。

有媒體提問，未來疫苗大規模開打，全台醫護量能是否足夠因應？陳時中表示，最近經過幾次單日接種量大，並無發生大規模的擁擠情形，但有部分地區發生一些擁擠，但至少單日施打量22萬是做得到的。

至於WHO最新建議不要混打疫苗，是否會影響指揮中心的決策？陳時中回應，WHO用得詞比較嚴謹，但事實上有很多國家有相關研究，也有重要人物做出示範，我們還不急著馬上做出決定，我們還要把科學證據看得更清楚，當然WHO的建議我們也會列入思考。